Η ποδοσφαιρική σεζόν 2025-26 φτάνει στο τέλος της και σε κάθε χώρα του πλανήτη, όλοι οι φιλάθλοι της στρογγυλής «θεάς» περιμένουν την έκβαση των πρωταθλημάτων. Στην Τανζανία, λοιπόν, η Σίμπα φιλοξένησε τη Γιανγκ Αφρικάνς, με στόχο τη νίκη που θα της έδινε τη δυνατότητα να μειώσει τη διαφορά στους δύο βαθμούς από την αντίπαλό της.

Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να επιτύχουν το σκοπό τους, εξαιτίας του γκολ που δέχθηκαν στο τέλος. Ο αγώνας έληξε ισόπαλος 2-2, με τους οπαδούς των «κόκκινων» να φεύγουν στεναχωρημένοι, ή μήπως όχι και τόσο;

Εκείνοι, παρά την ήττα της ομάδας τους, είχαν την τύχη να δουν από κοντά ένα τέρμα σπάνιας ομορφιάς. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Κλάτους Τσόμα Τσάμα έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 2-1, χάρη στο απίστευτης ομορφιάς ψαλιδάκι του, κάνοντας στροφή στον αέρα.

Ο εν λόγω παίκτης έμοιαζε να μην το πιστεύει, καθώς την ώρα του πανηγυρισμού επιανε το κεφάλι του χορεύοντας.