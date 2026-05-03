Μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς στήριξαν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του Μαράια, συμμετέχοντας ενεργά στο CAFF Family Day, μια δράση με στόχο την ενίσχυση ευάλωτων οικογενειών.

Ο Έλληνας σταρ του NBA και η Μαράια βρέθηκαν στο πλευρό εθελοντών και συνεργατών, ευχαριστώντας δημόσια όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, τονίζοντας πως η βοήθειά τους είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της οικογένειας Αντετοκούνμπο και οργανισμών όπως ο Δεσμός, ενισχύοντας τον κοινωνικό της χαρακτήρα.

Τι είναι το CAFF Family Day

Το CAFF Family Day αποτελεί έναν ετήσιο θεσμό που εστιάζει στην υποστήριξη οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες, προσφέροντας βασικά αγαθά όπως ρούχα, είδη για βρέφη, παιχνίδια και πακέτα φροντίδας. Παράλληλα, οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως μπάσκετ με προπονητές, παιχνίδια και δημιουργικές δράσεις για παιδιά, ενισχύοντας το αίσθημα κοινότητας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εθελοντική συμμετοχή, καθώς η δράση βασίζεται στη συμβολή πολιτών και δωρητών που στηρίζουν έμπρακτα τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Στην Ελλάδα, η διοργάνωση έχει ήδη προσφέρει σημαντική βοήθεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δεύτερη χρονιά διεξαγωγής της, όπου υποστηρίχθηκαν δεκάδες οικογένειες με πακέτα βασικών ειδών.