Οι ανησυχίες ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Λίβερπουλ απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας δεν επιβεβαιώθηκαν, όμως ο Άρνε Σλοτ ξεκαθάρισε πως ο Αιγύπτιος θα απουσιάσει από το ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παρότι αναμένεται να επιστρέψει πριν το φινάλε της σεζόν, χάνει πιθανότατα την τελευταία του ευκαιρία να αγωνιστεί απέναντι στους «κόκκινους διαβόλους».

Μετά από εννέα γεμάτα χρόνια και μια εντυπωσιακή συλλογή τίτλων, ο Σαλάχ έχει ήδη αποφασίσει να αποχωρήσει από το «Άνφιλντ» στο τέλος της χρονιάς, κλείνοντας έναν θρυλικό κύκλο. Σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα, πρώην συμπαίκτες και προπονητές, όπως οι Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κώστας Τσιμίκας και Γιούργκεν Κλοπ, μίλησαν για την προσφορά του.

Mohamed Salahs reaction when Kostas Tsimikas appeared in his farewell video 😂 pic.twitter.com/QcmkLFpHxH — Anfield Papers (@AnfieldPapers) May 2, 2026

«Θα αφήσει τεράστιο κενό σε όλους στο κλαμπ. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό άνθρωπο και όσα έχει προσφέρει δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ στη Λίβερπουλ. Είναι ένας πραγματικός “Αιγύπτιος Scouser”», ανέφερε ο «Tsimi», με τον Σαλάχ εμφανώς συγκινημένο να παρακολουθεί.