Σε αγώνα θρίλερ εξελίχθηκε και το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού για την μεταξύ τους σειρά στα Play-Offs της EuroLeague.

Η κανονική διάρκεια έληξε 95-95 και στην παράταση… μίλησε ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις. Με σουτ από μέση απόσταση, από τις 45 μοίρες ο Αμερικάνος φόργουορντ των πράσινων ευστόχησε σε buzzer beater κάνοντας το 2-0 για την ομάδα του.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μόλις μία νίκη στο ΟΑΚΑ για να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας.

Κορυφαίος για το Τριφύλλι ήταν και ο άνθρωπος που του έδωσε την νίκη, με τον Αμερικανό να σταματά στους 27 πόντους. Από την αντίπερα όχθη, ο Μοντέρο σταμάτησε στους 21.

Πρώτο δεκάλεπτο

Η Βαλένθια μπήκε πιο αποφασιστικά σε σχέση με το πρώτο ματς και έδειξε από νωρίς ότι θα παρουσιαστεί πολύ πιο παραγωγική επιθετικά. Με καλά ποσοστά από την περιφέρεια (3/4 τρίποντα) προηγήθηκε 11-4, εκμεταλλευόμενη και το γεγονός ότι ο Κέντρικ Ναν φορτώθηκε με δύο φάουλ σχεδόν αμέσως. Ο Παναθηναϊκός, όμως, αντέδρασε γρήγορα, ανέβασε την ένταση στην άμυνα και βρήκε λύσεις με Οσμάν και Χέιζ-Ντέιβις. Με ένα επιμέρους 2-11 πέρασε μπροστά (13-15 στο 6’), ενώ παρά κάποια λάθη που έδωσαν εύκολους πόντους στους Ισπανούς, το «τριφύλλι» έκλεισε την περίοδο μπροστά με 23-24.

Δεύτερο δεκάλεπτο

Στη δεύτερη περίοδο οι Σορτς και Χέιζ-Ντέιβις κράτησαν τον Παναθηναϊκό σε καλό επιθετικό ρυθμό (28-34), όμως η Βαλένθια αντέδρασε. Ο Πραντίγια αρχικά με προσωπικές ενέργειες και στη συνέχεια οι Μοντέρο και Ντε Λαρέα έδωσαν προβάδισμα στους γηπεδούχους (46-41). Παρά το τρίτο φάουλ του Ναν, οι «πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση, έπαιξαν σκληρή άμυνα και με τους Γκραντ, Λεσόρ και Χέιζ-Ντέιβις έτρεξαν σερί 6-0 για να πάρουν ξανά κεφάλι στο σκορ, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 48-49.

Τρίτο δεκάλεπτο

Ο Αταμάν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με διαφορετική προσέγγιση και ψηλό σχήμα, όμως η εικόνα δεν ήταν η επιθυμητή στα πρώτα λεπτά. Η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες και προηγήθηκε (55-51), με τον Μπαντιό να δημιουργεί προβλήματα. Οι αλλαγές που ακολούθησαν αποδείχθηκαν καθοριστικές, με τον Ρογκαβόπουλο να δίνει άμεσες λύσεις από την περιφέρεια και να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό μπροστά (60-62 στο 26’). Οι Ισπανοί απάντησαν με σερί 9-0, όμως οι «πράσινοι» έδειξαν χαρακτήρα και με μεγάλα τρίποντα από Ναν και Ερνανγκόμεθ ανέκτησαν το προβάδισμα, κλείνοντας την περίοδο στο 71-74.

Τέταρτο δεκάλεπτο

Ο Οσμάν μπήκε «ζεστός» στο τελευταίο δεκάλεπτο και με δύο τρίποντα ανέβασε τη διαφορά στο +9 (71-80), αλλά η Βαλένθια δεν τα παράτησε. Με συνεχόμενα σουτ από μακριά μείωσε τη διαφορά, με το παιχνίδι να παίρνει χαρακτήρα «μονομαχίας» τριπόντων. Ο Ναν έδινε λύσεις, όμως λάθη και χαμένες κατοχές κράτησαν τους Ισπανούς ζωντανούς, με τον Τέιλορ να ισοφαρίζει και να στέλνει το ματς στην παράταση, παρά την τελευταία άστοχη προσπάθεια του Αμερικανού γκαρντ.

Παράταση

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι δύο ομάδες πήγαν πόντο-πόντο, με τη Βαλένθια να βρίσκει προβάδισμα από τη γραμμή των βολών. Ο Σορτς και ο Ναν κράτησαν τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις με μεγάλα σουτ απαντούσε κάθε φορά. Το ματς οδηγήθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα ισόπαλο (105-105), όμως εκεί ο Αμερικανός φόργουορντ «μίλησε» ξανά, πετυχαίνοντας buzzer beater και χαρίζοντας τη νίκη με 105-107 και το 2-0 στη σειρά.

Δεκάλεπτα: 23-24, 48-49, 71-74, 95-95, 105-107