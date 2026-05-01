Ένα ακόμη viral στιγμιότυπο χάρισε ο Σακίλ Ο’Νιλ, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει με χιούμορ την εικόνα των Ατλάντα Χοκς στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς.

Με το σκορ στο 83-36 υπέρ των Νικς στο τέλος του πρώτου μέρους, ο θρύλος του NBA εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό πλατό κρατώντας ένα σεντόνι, παριστάνοντας πως κάνει… κηδεία στους Χοκς, θέλοντας να δείξει με σατιρικό τρόπο τη βαριά κατάσταση της ομάδας της Ατλάντα.

Η σκηνή προβλήθηκε από το ESPN και γρήγορα έκανε τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια από φιλάθλους.

Το τεράστιο προβάδισμα των Νικς από το πρώτο ημίχρονο αποτύπωνε πλήρως την αγωνιστική ανωτερότητα της ομάδας της Νέας Υόρκης, με τους Χοκς να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση.

Ο Σακίλ Ο’Νιλ, γνωστός για το χιούμορ και τις ατάκες του στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί έναν από τους πιο απολαυστικούς σχολιαστές του αμερικανικού αθλητισμού.