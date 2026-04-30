Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής στη Νορβηγία, μετά τη συμμετοχή του σε διαφημιστική καμπάνια της Budweiser ενόψει του Μουντιάλ.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι εμφανίζεται στο σποτ μαζί με τον πατέρα του, Άλφι Χάαλαντ, αλλά και τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, σε μια καμπάνια που προκάλεσε αντιδράσεις στη χώρα του.

Ο λόγος είναι πως η διαφήμιση αλκοόλ απαγορεύεται στη Νορβηγία, με οργανισμούς πρόληψης να εκφράζουν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους. Όπως τονίζουν, ένας αθλητής με τη δημοφιλία του Χάαλαντ αποτελεί πρότυπο για τη νεολαία και η συμμετοχή του σε τέτοιου είδους καμπάνιες στέλνει λάθος μηνύματα.

Οι επικριτές του στάθηκαν ιδιαίτερα στο timing της ενέργειας, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία του σε διαφήμιση μπύρας είναι προβληματική, ειδικά σε μια περίοδο που εκπροσωπεί τη χώρα του σε διεθνές επίπεδο. Δεν έλειψαν, μάλιστα, και οι πιο αιχμηρές τοποθετήσεις, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν την επιλογή του «ατυχής» και «αμφιλεγόμενη».