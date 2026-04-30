Τα ημιτελικά του Conference League αρχίζουν με τα παιχνίδια Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασβούργο και Σαχτάρ – Κρίσταλ Πάλας.

Στο πρώτο ζευγάρι η ισπανική ομάδα απέκλεισε την ΑΕΚ στα προημιτελικά με συνολικό σκορ 4-3 ( 3-0 εντός, ήττ;α 3-1 εκτός), ενώ το Στρασβούργο παρά την ήττα στο πρώτο παιχνίδι με 2-0 από την Μάιντζ, κατάφερε να το ανατρέψει. Το εμφατικό 4-0 μιλαέι από μόνο του.

Στο δεύτερο ζευγάρι η Σαχτάρ με το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού απέναντι στην Αλκμάαρ, το 2-2 ήταν διαδικαστικό. Από την άλλη η Κρίσταλ Πάλας και αυτή με τη σειρά της 3-0 εντός την Φιορεντίνα και δέχτηκε την ήττα με 2-1 στην Ιταλία. Έτσι δεν δυσκολεύτηκε να προκριθεί στους «4».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

22:00 – Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασβούργο, COSMOTE SPORT 8 HD

22:00 – Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας, COSMOTE SPORT 7 HD