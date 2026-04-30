Η Volkswagen δίνει προβάδισμα στην ηλεκτροκίνηση και ήδη έδωσε μια πρώτη γεύση απο την έκδοση παραγωγής τους ηλεκτρικού Polo. Θα είναι αναπτυγμένο στο Wolfsburg, με τη φίρμα να αναφέρει ότι προσφέρει γενναιόδωρους χώρους και υψηλή ποιότητα, με ελκυστική τιμή εισόδου από 24.995 ευρώ στη Γερμανία.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό compact μοντέλο θέτει νέα τεχνολογικά δεδομένα στην κατηγορία του. Προσφέρει αυτονομία WLTP έως 454 χλμ κ.α.

Ειδικότερα, το νέο ID. Polo θα διατίθεται με νέο, αποδοτικό σύστημα κίνησης στους εμπρός τροχούς και σε τρία επίπεδα ισχύος: 85 kW, 99 kW και 155 kW. Οι εκδόσεις 85 kW και 99 kW θα εξοπλίζονται στάνταρ με νέα μπαταρία υψηλής τάσης LFP, λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού, καθαρής χωρητικότητας 37 kWh. Η συγκεκριμένη μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 23 λεπτά σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC και προσφέρει αυτονομία έως 329 χλμ

Η έκδοση των 155 kW χρησιμοποιεί μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 52 kWh. Προσφέρει αυτονομία έως 454 χλμ. και μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά σε σταθμούς φόρτισης DC.