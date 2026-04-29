Νέα δημοσιεύματα από την Ισπανία επαναφέρουν στο προσκήνιο το όνομα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, συνδέοντάς τον έντονα με πιθανή επιστροφή του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Παναθηναϊκό.

Όπως αναφέρει η ισπανική AS, ο διεθνής τερματοφύλακας βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων από την Premier League και την Bundesliga , ωστόσο το πιο σταθερό ενδιαφέρον φαίνεται να προέρχεται από την Ελλάδα, όπου το «τριφύλλι» παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ανήκει στη Νιούκαστλ, ενώ φέτος αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σεβίλλη, η οποία παλεύει για την παραμονή της στην κατηγορία και θα ήθελε να τον διατηρήσει στο ρόστερ της.

Παρά το δύσκολο οικονομικά και αγωνιστικά παζλ της υπόθεσης, τα ισπανικά ρεπορτάζ τονίζουν ότι το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού είναι σταθερό και επαναλαμβανόμενο, με τον Έλληνα γκολκίπερ να αποτελεί διαχρονικό στόχο για την ενίσχυση της θέσης κάτω από τα δοκάρια.