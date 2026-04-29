Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της σεζόν εκτυλίχθηκε στο Παρίσι, με την Παρί Σεν Ζερμέν να επικρατεί με 5-4 της Μπάγερν Μονάχου και να αποκτά σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Η αναμέτρηση είχε έντονο ρυθμό πολλά γκολ, προσφέροντας πλούσιο θέαμα, ενώ το κλίμα παρέμεινε θερμό και μετά τη λήξη.

Στη μικτή ζώνη, οι δύο προπονητές, Λουίς Ενρίκε και Βενσάν Κομπανί, αντάλλαξαν χειραψία και λίγα λόγια σε φιλικό τόνο.

Ο τεχνικός της Μπάγερν παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις εξέδρες του «Parc des Princes», λόγω τιμωρίας που εκκρεμούσε από προηγούμενο αγώνα.

Μετά το τέλος, ο προπονητής της Παρί τον πλησίασε χαριτολογώντας: «Το είδες από ψηλά; Σου άρεσε;».

«Πραγματικά, δεν μου άρεσε» απάντησε ο Κομπανί, με το χαμόγελο στα χείλη.

Αργότερα, ο τεχνικός των Βαυαρών δεν έκρυψε την απορία του για το πώς ο συνάδελφός του καταφέρνει να καθοδηγεί την ομάδα παρακολουθώντας το παιχνίδι από την εξέδρα και όχι από τον πάγκο, προσθέτοντας μια ενδιαφέρουσα… παρασκηνιακή πινελιά σε μια ήδη αξέχαστη βραδιά.