Δεν πρόλαβε καλά-καλά να πανηγυρίσει την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ και ο Χουάν Νέιρα… άλλαξε ρυθμούς, περνώντας από το γήπεδο στα θρανία.

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή της αποστολής στο Ηράκλειο, ο Αργεντινός μέσος έδωσε κανονικά το «παρών» στις εξετάσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, συνεχίζοντας τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, με στόχο να γίνει και τυπικά Έλληνας πολίτης.

Ο 37χρονος χαφ, που μετρά ήδη οκτώ χρόνια ζωής στην Κρήτη, έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τον ΟΦΗ και την τοπική κοινωνία, εκφράζοντας επανειλημμένα την επιθυμία του να αποκτήσει ελληνική υπηκοότητα. Μάλιστα, μετά τον χαμένο τελικό του 2025 είχε δεσμευτεί πως θα επιστρέψει για να κατακτήσει το τρόπαιο — κάτι που έκανε, μιλώντας αυτή τη φορά και στα ελληνικά μπροστά στην κάμερα της Cosmote TV.

Αξιοσημείωτη ήταν η στάση του και την επόμενη κιόλας ημέρα της επιτυχίας. Παρά την κούραση από το ταξίδι και τους πανηγυρισμούς, παρουσιάστηκε κανονικά στο εξεταστικό κέντρο. Όπως έγινε γνωστό, η παρουσία του πέρασε αρχικά σχεδόν απαρατήρητη, μέχρι τη στιγμή που μια υπάλληλος τον αναγνώρισε.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της περιφερειακής διεύθυνσης ιθαγένειας, Νίκο Τσαγκαράκη, ο Νέιρα εμφανίστηκε με απόλυτη απλότητα, «σεμνά και ταπεινά», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σχέση ουσίας που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια με την Κρήτη.