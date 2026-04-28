Στο χειρουργείο μπήκε το πρωί της Τρίτης ο Κώστας Σλούκας, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο γόνατό του.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν την αναχώρηση για τη Βαλένθια και οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ρήξη έξω μηνίσκου.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο, με τον έμπειρο γκαρντ να ξεκινά πλέον άμεσα πρόγραμμα αποθεραπείας.

Στόχος των «πράσινων» είναι ο ηγέτης της ομάδας να καταφέρει να είναι διαθέσιμος για το Final Four της Αθήνας (22-24 Μαΐου), εφόσον το σύνολο του Εργκίν Αταμάν εξασφαλίσει την πρόκριση απέναντι στη Βαλένθια.

Εφόσον η αποκατάσταση κυλήσει χωρίς απρόοπτα, ο Σλούκας αναμένεται να επιστρέψει στη δράση σε διάστημα τριών έως τεσσάρων εβδομάδων.

Τη φετινή σεζόν στη EuroLeague μετρά κατά μέσο όρο 9,6 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ σε 21 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα συμμετοχής.