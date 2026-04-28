Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα της Πορτογαλίας, με αγώνα της πέμπτης κατηγορίας να γίνεται viral για όλους τους λάθος λόγους.

Στην αναμέτρηση της Φερέιρα απέναντι στη Λουσιτάνο, το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, καθώς σημειώθηκε έπειτα από εμφανέστατη χρήση του χεριού, την οποία δεν αντιλήφθηκε ο διαιτητής.

View this post on Instagram A post shared by Men in Blazers (@meninblazers)

Οι παίκτες και οι άνθρωποι της φιλοξενούμενης ομάδας ξέσπασαν αμέσως μετά τη φάση, διαμαρτυρόμενοι έντονα για την απόφαση, ενώ στο γήπεδο επικράτησε μεγάλη ένταση.

Το βίντεο της φάσης έκανε τον γύρο των social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για τη νέα… «Hand of God» στιγμή, θυμίζοντας το ιστορικό γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα.