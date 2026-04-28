Η Βαλένθια ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της Euroleague στην πρώτη θέση και εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα έδρας στη φετινή της πορεία προς τα playoffs. Στο σύγχρονο γήπεδο Roig Arena θα φιλοξενηθούν τα Game 1 και Game 2 της σειράς απέναντι στον Παναθηναϊκός, με το πρώτο τζάμπολ να έχει οριστεί για σήμερα (28/4) στις 21:45.

Ο προπονητής Πέδρο Μαρτίνεθ δίνει έμφαση στο βαθύ ροτέισον, με αρκετούς παίκτες να συμβάλλουν επιθετικά, κρατώντας σταθερά υψηλό ρυθμό στο σκοράρισμα. Το τελευταίο διάστημα υπήρξε ανησυχία για την κατάσταση ορισμένων αθλητών, όπως οι Ομάρι Μουρ, Χάιμε Πραντίγια, Μπράξτον Κι και Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγκι.

Ο τελευταίος δεν πρόλαβε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο και θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με τους «πράσινους». Αντίθετα, οι υπόλοιποι τρεις είναι διαθέσιμοι. Ο Κι έχει ξεπεράσει πλήρως τα προβλήματα του και βρίσκεται στο 100%, ενώ τόσο ο Μουρ όσο και ο Πραντίγια αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής, έχοντας ξεπεράσει τις ενοχλήσεις τους.