Ο Βραζιλιάνος στόπερ της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντερ Μιλιτάο είναι από τους άτυχους της υπόθεσης. Με το Μουντιάλ να απέχει κάτι λιγότερο από ένα δίμηνο, τραυματίστηκε σοβαρά με τους Μαδριλένους και θα χάσει το ραντεβού της Αμερικής με τη «σελεσάο». Όπως φυσικά και το φινάλε της σεζόν με τη Ρεάλ.

Ο Μιλιτάο προχώρησε σε ανάρτηση στα social media από το κρεβάτι του… πόνου, μαζί με τη σύζυγό του. Το μήνυμά του έγραφε:

«Όποιος ζει μαζί μου ξέρει πόσο αφοσιώθηκα και προσπάθησα να βρίσκομαι στην καλύτερη φυσική μου κατάσταση, αλλά δυστυχώς, πρέπει να φροντίζω το σώμα μου για να μπορώ να παίζω για τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Εθνική ομάδα με αυτοπεποίθηση.

Σε όλους όσους μου έστειλαν μηνύματα αγάπης και υποστήριξης, τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες. Και επίσης σε όλους όσους είναι δίπλα μου, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τη σύζυγό μου… να ξέρετε ότι ο αγώνας συνεχίζεται, γιατί τα καλύτερα έρχονται».