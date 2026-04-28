Ένα απολαυστικό στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Μπέκαμ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους χρήστες των social media.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το ESPN, ο παλαίμαχος Άγγλος σταρ φαίνεται να προσπαθεί να παραγγείλει από καντίνα, όταν ρωτά τον άνθρωπο που δούλευε ποιο είναι το αγαπημένο του πιάτο από το μενού. Ωστόσο, η απάντηση που λαμβάνει δεν είναι ακριβώς αυτή που περίμενε, καθώς ο συνομιλητής του… μπερδεύεται και αντί για φαγητό, απαντά «Ντέιβιντ, εσύ», προκαλώντας αμηχανία αλλά και γέλια.

Η ατάκα αυτή έγινε γρήγορα viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν το περιστατικό με χιούμορ, ενώ δεν έλειψαν και τα πειράγματα για το πόσο «τυχερός» ήταν ο πρωταγωνιστής της στιγμής που βρέθηκε απέναντι στον Μπέκαμ.