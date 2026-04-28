Ο Ντέιμον Τζόουνς, πρώην παίκτης και assistant coach του NBA, παραδέχθηκε την ενοχή του για παράνομο στοιχηματισμό σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν, βάζοντας την υπογραφή του σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στον κόσμο του επαγγελματικού μπάσκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 49χρονος, με καριέρα 11 σεζόν στο NBA ως παίκτης (μάλιστα έχει συνυπάρξει σε ομάδες με τον Λεμπρόν Τζέιμς και τον Ντιρκ Νοβίτσκι) και μετέπειτα παρουσία στους πάγκους ομάδων ως βοηθός προπονητή, εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού που συνδέεται με διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής έρευνας, ο Τζόουνς φέρεται να μετέδιδε μη δημόσια δεδομένα, όπως πληροφορίες για τραυματισμούς παικτών και αποφάσεις συμμετοχής σε αγώνες, τα οποία στη συνέχεια αξιοποιούνταν σε μεγάλης κλίμακας στοιχήματα.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένο δίκτυο παράνομου τζόγου, στο οποίο εμπλέκονται πολλαπλά πρόσωπα και δεκάδες συλλήψεις, με την υπόθεση να ξεπερνά τα στενά όρια του αθλητισμού και να αγγίζει ζητήματα ακεραιότητας των διοργανώσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα στοιχεία που διέρρεαν φαίνεται πως επηρέαζαν άμεσα τις στοιχηματικές αγορές πριν από αγώνες υψηλού επιπέδου, δημιουργώντας τεράστια οικονομική δραστηριότητα μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Ο Τζόουνς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε κεντρικό ρόλο στη ροή αυτών των πληροφοριών. Η ομολογία ενοχής του προέκυψε στο πλαίσιο συμφωνίας με την εισαγγελία, γεγονός που σημαίνει ότι η υπόθεση απομακρύνεται από τη διαδικασία δίκης, αλλά όχι από τις συνέπειες. Οι κατευθυντήριες οδηγίες προβλέπουν ποινή φυλάκισης που κυμαίνεται από 21 έως 27 μήνες, ενώ αναμένονται και πρόσθετες οικονομικές κυρώσεις.

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη ομοσπονδιακή επιχείρηση κατά παράνομων κυκλωμάτων στοιχηματισμού, η οποία έχει οδηγήσει σε περισσότερες από 30 συλλήψεις και έχει ανοίξει νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από την επίδραση του στοιχήματος στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Για το NBA, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ακόμη ένα καμπανάκι για την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου και προστασίας της ακεραιότητας των αγώνων, σε μια εποχή όπου η στοιχηματική δραστηριότητα έχει ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στο αθλητικό οικοσύστημα.