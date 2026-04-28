Παρότι το ζήτημα του προπονητή παραμένει ανοιχτό, τα πρώτα μεταγραφικά σενάρια για τον Παναθηναϊκό έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι, οι «πράσινοι» εξετάζουν την περίπτωση του 24χρονου αμυντικού χαφ Χεσούς Καστίγιο, ο οποίος αγωνίζεται στην Ουνιβερσιτάριο. Ο Περουβιανός μέσος, που καλύπτει κυρίως τη θέση «6», έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και άλλων συλλόγων, όπως η Κρουζ Αζούλ, η Ιντερνασιονάλ, αλλά και η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, η οποία παλεύει για επιστροφή στη La Liga.

Η ομάδα του Περού εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο πώλησης, με το ποσό της μεταγραφής να υπολογίζεται κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Από την πλευρά του, ο παίκτης φέρεται να επιθυμεί μια νέα πρόκληση εκτός χώρας.

Αυτός είναι ο Καστίγιο

Ο Καστίγιο, με ύψος 1,86 μ., έχει 17 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Περού. Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σπόρτινγκ Κριστάλ, όπου έκανε και τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

Το 2023 μετακινήθηκε στην Ζιλ Βιθέντε, χωρίς όμως να καθιερωθεί (31 συμμετοχές σε δύο σεζόν). Την περασμένη χρονιά επέστρεψε στην Ουνιβερσιτάριο, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2028.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 12 παιχνίδια στο πρωτάθλημα Περού (Liga 1 Apertura) και σε δύο αναμετρήσεις στο Copa Libertadores, ενώ συμμετείχε και στα πρόσφατα φιλικά της εθνικής Περού απέναντι σε Σενεγάλη και Ονδούρα.

Από πλευράς Παναθηναϊκού δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Ωστόσο, είναι δεδομένο πως οι «πράσινοι» αναζητούν ενίσχυση στη θέση του αμυντικού μέσου, εξετάζοντας επιλογές τόσο από την Ευρώπη όσο και από τη Λατινική Αμερική.