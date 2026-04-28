Η μητέρα του Νους έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ξεχωριστά πρόσωπα των τελευταίων ημερών, μετά τον τελικό του Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό και τους πανηγυρισμούς του ΟΦΗ.

Η παρουσία της στις εξέδρες, όπου δεν δίστασε να σκαρφαλώσει στα κάγκελα για να βρεθεί πιο κοντά στον γιο της και να μοιραστεί τη χαρά του, έγινε γρήγορα viral στα social media και κέρδισε το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Το… story συνεχίστηκε και στη φιέστα των Κρητικών στο Ηράκλειο, όπου η μητέρα του Αργεντινού ποδοσφαιριστή εμφανίστηκε στο πούλμαν των πανηγυρισμών φορώντας μάσκα Captain America, ξεχωρίζοντας ξανά και προκαλώντας χαμόγελα και πολλά σχόλια.

Με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο, έχει συνδεθεί με τις στιγμές χαράς του ΟΦΗ, αποτελώντας πλέον ένα από τα πιο viral πρόσωπα γύρω από την πορεία της ομάδας το τελευταίο διάστημα.