Στην εκπομπή των ΝΕΩΝ στο Youtube, Football Talk, η κόρη του Χρήστου Κόντη, Ζωή, εμφανίστηκε στο πλάι του πατέρα της μιλώντας για την δική της εμπειρία στον τελικό του Κυπέλλου και πως είναι ο προπονητής του ΟΦΗ σαν μπαμπάς. Μάλιστα, η φωνή της είχε κλείσει, από τους έντονους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον πατέρα της.

Η συνέντευξη

Πείτε μας λίγο για τον μπαμπά Χρήστο Κόντη

«Τι να πω; Είναι ο καλύτερος μπαμπάς. Το ξέρει κι ο ίδιος, του το λέω συνέχεια. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για εκείνον. Ακούτε και από τη φωνή μου πόσο φορτισμένη είμαι. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Όλη η οικογένεια το πιστεύαμε από την αρχή. Έχουμε ζήσει πολλά μαζί του, και ως ποδοσφαιριστής και τώρα ως προπονητής. Έχει φτάσει πολύ ψηλά και πιστεύω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική του πορεία. Είμαι πολύ περήφανη».

Κόουτς, να ρωτήσουμε κάτι. Σε σχέση με την Ευρώπη, τι θα προτιμούσατε; Μια πορεία στο Conference League με περισσότερες πιθανότητες ή να κυνηγήσετε το Europa League;

«Εμείς θέλουμε να διεκδικούμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μικρά. Έχουμε εξασφαλίσει το Conference League, αλλά γιατί να μη στοχεύσουμε στο Europa League; Είναι μια μεγάλη πρόκληση, με δυνατούς αντιπάλους, περισσότερη προβολή και έσοδα για την ομάδα. Δεν γίνεται να επιλέγεις τον εύκολο δρόμο. Πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Υπάρχει χρόνος μέχρι τότε, αλλά αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχουμε».

Τελευταία ερώτηση. Τι είναι πιο δύσκολο, να είσαι προπονητής ή μπαμπάς;

«Ο μπαμπάς είναι εύκολος όταν έχεις παιδιά που σε καταλαβαίνουν. Είμαι πολύ τυχερός με τις κόρες μου. Περνάμε όμορφα μαζί, αν και μερικές φορές τις… ζαλίζω λίγο! Αλλά έτσι έχουμε μάθει, να ζούμε όμορφα, μαζί και χώρια. Τις αγαπάω πολύ».