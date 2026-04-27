Τον υψηλό βαθμό δυσκολίας της αποστολής της Μπάγερν απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν αναγνώρισε ο Βενσάν Κομπανί, λίγες ώρες πριν το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα ημιτελικά του Champions League.

Ο προπονητής της Μπάγερν χαρακτήρισε την ομάδα του Λουίς Ενρίκε ως ιδιαίτερα ισχυρή και την παρομοίασε με «καταιγίδα», υπογραμμίζοντας πως παραμένει η κάτοχος του τίτλου και σημείο αναφοράς στην Ευρώπη.

Παρά τον σεβασμό προς τους Παριζιάνους, ο Κομπανί ξεκαθάρισε πως η γερμανική ομάδα είναι αποφασισμένη και «πεινασμένη» για διάκριση, δηλώνοντας έτοιμη να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό και την κορυφή της Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

“Η ομάδα μας έχει ήδη κερδίσει στο Μπερναμπέου φέτος και έχει νικήσει και στο Παρίσι. Είναι προφανές πως η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η κάτοχος του τροπαίου αλλά αν υπάρχει μία ομάδα που μπορεί να αποδεχτεί την πρόκληση, είμαστε εμείς.

Ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι η Παρί Σεν Ζερμέν αλλά θέλουμε αυτό το παιχνίδι. Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και έχουν το δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν.

Παλεύουμε για τον τίτλο που κέρδισε πέρυσι η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία μοιάζει με καταιγίδα που έρχεται κατά πάνω σου.

Αξίζουν κάθε εγκώμιο και εμείς θέλουμε αυτό που έχουν. Είμαστε πεινασμένοι και ελπίζουμε στα δύο παιχνίδια να δείξουμε πως είμαστε καλύτερη ομάδα”, τόνισε μεταξύ άλλων ο Βέλγος προπονητής της Μπάγερν, για να προσθέσει αναφορικά με τον Λουίς Ενρίκε:

“Κάνει εκπληκτική δουλειά. Ενάμιση χρόνο πριν, όταν είχαμε κερδίσει την Παρί Σεν Ζερμέν, υπήρχαν δημοσιογράφοι που του ασκούσαν κριτική. Όμως αισθανόμουν πως κάτι συνέβαινε εκεί.

Είχαν μία νεαρή ομάδα αλλά έστειλαν καθαρό μήνυμα.

Δεν μου έκανε έκπληξη πως κέρδισαν το Champions League, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει ομαδικό πνεύμα στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Οι παίκτες του τρέχουν και παλεύουν, το κάνει αυτό με όλες τις ομάδες του και του αξίζουν συγχαρητήρια”.