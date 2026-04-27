Ο Λούκα Μόντριτς αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Μίλαν με τη Γιουβέντους στο «Σαν Σίρο», ύστερα από σύγκρουση σε εναέρια μονομαχία που του προκάλεσε σοβαρό χτύπημα στο ζυγωματικό.

Μετά τις ιατρικές εξετάσεις, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση χειρουργική επέμβαση, την οποία και πραγματοποίησε, με στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι καθησυχαστικές για την πορεία του.

Όπως έγινε γνωστό από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κροατίας, ο έμπειρος μέσος αναμένεται να είναι κανονικά διαθέσιμος για το επερχόμενο Μουντιάλ, συνεχίζοντας να αποτελεί βασικό στήριγμα για την εθνική ομάδα της Κροατίας.