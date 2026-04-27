Ένα απίθανο γκολ σημειώθηκε στην Ολλανδία στον αγώνα Άγιαξ-Μπρέντα που έληξε 2-0.

Ο Όσκαρ Γκλουχ είχε ανοίξει το σκορ για τον «Αιάντα» στο 20ο λεπτό και λίγο πριν το ημίχρονο, ο Μίκα Γκοντς πήρε την μπάλα από το κέντρο και θύμισε… Μέσι και Μαραντόνα.

Ο Βέλγος επιθετικός ξεκίνησε μια κούρσα από την μέση του γηπέδου μέχρι και την εστία της Μπρέντα, «αδειάζοντας» με ντρίμπλα όποιον αντίπαλο έβρισκε μπροστά του, ακόμα και τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας, πριν στείλει εξ επαφής την μπάλα στα δίχτυα.

Δείτε το γκολ