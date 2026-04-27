Ιστορικές στιγμές ζει ο ΟΦΗ, που πανηγυρίζει την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και επέστρεψε στην Κρήτη με το τρόπαιο έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Στο πλαίσιο της μεγάλης φιέστας στο Ηράκλειο, η ομάδα δεν ξέχασε το παρελθόν της και τίμησε τον Ευγένιο Γκέραρντ, τον άνθρωπο που έχει συνδεθεί με μία από τις πιο ιστορικές στιγμές του συλλόγου, ως ο πρώτος προπονητής που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας με τον ΟΦΗ.

Κατά τη διάρκεια της πομπής και της στάσης του πούλμαν, ο εμβληματικός «Ολλανδός» προβλήθηκε συμβολικά στους εορτασμούς, μέσα σε έντονα συγκινησιακό κλίμα στη μεγάλη βραδιά των Κυπελλούχων.