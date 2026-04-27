Η Volkswagen παρουσιάζει ένα ένα νέο πλήρες υβριδικό σύστημα κίνησης για δύο από τα σημαντικότερα μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς, το Golf και το T-Roc. Με τη νέα τεχνολογία Hybrid, η μάρκα ενισχύει ακόμη περισσότερο τη γκάμα της.

Το νέο σύστημα προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθεί στα Golf Hybrid και T-Roc Hybrid από το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Πρόκειται για μια τεχνολογία που επιτρέπει συχνή αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε αστικές συνθήκες, υψηλή αποδοτικότητα και μεγάλη συνολική αυτονομία, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται καλώδια φόρτισης ή πρόσβαση σε υποδομές φόρτισης.

Σε σχέση με ένα plug-in hybrid σύστημα, το νέο πλήρες υβριδικό δεν χρειάζεται υποδομή φόρτισης και προσφέρει μια πιο απλή εμπειρία χρήσης για όσους θέλουν τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης στην καθημερινότητα, χωρίς αλλαγή συνηθειών.

Στην περίπτωση του Golf, το νέο υβριδικό σύστημα θα αναγνωρίζεται από την ονομασία «Hybrid» και τοποθετείται ανάμεσα στο ήδη διαθέσιμο mild hybrid Golf eTSI και στις plug-in hybrid εκδόσεις Golf eHybrid και Golf GTE. Με αυτόν τον τρόπο, η Volkswagen διαμορφώνει μια από τις πιο ολοκληρωμένες γκάμες εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης στην κατηγορία, προσφέροντας —πέρα από τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα ID.— την κατάλληλη τεχνολογία για διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης, διαφορετικά προφίλ χρήσης και διαφορετικές προτεραιότητες πελατών.

Το νέο υβριδικό σύστημα κινεί τους εμπρός τροχούς και βασίζεται σε μια υβριδική μονάδα μετάδοσης πολλαπλών τρόπων λειτουργίας. Τα βασικά του μέρη είναι η ηλεκτρική μονάδα κίνησης, ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης TSI και η μπαταρία ιόντων λιθίου. Η ηλεκτρική μονάδα κίνησης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν ηλεκτροκινητήρα που αναλαμβάνει την κίνηση, έναν δεύτερο ηλεκτροκινητήρα που λειτουργεί ως γεννήτρια, ηλεκτρονικά ισχύος, διαφορικό, καθώς και μονάδα μετάδοσης μίας σταθερής σχέσης, χωρίς συμβατικές αλλαγές ταχυτήτων.

Το σύστημα κίνησης λειτουργεί αυτόματα σε τρία βασικά σενάρια, ανάλογα με την ταχύτητα, το φορτίο, την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και τις απαιτήσεις του οδηγού:

Ηλεκτρική κίνηση: το αυτοκίνητο κινείται έως τα 50 χλμ./ώρα αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ ο κινητήρας TSI παραμένει απενεργοποιημένος.

Σειριακή λειτουργία: όταν η διαθέσιμη ενέργεια της μπαταρίας δεν επαρκεί ή όταν αυτό είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ο TSI ενεργοποιείται χωρίς να κινεί μηχανικά τους τροχούς. Λειτουργεί σε συνδυασμό με τη γεννήτρια, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για τον ηλεκτροκινητήρα κίνησης ή/και για την επαναφόρτιση της μπαταρίας.

Παράλληλη λειτουργία: σε υψηλότερες ταχύτητες, κυρίως σε επαρχιακούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους, ο TSI μπορεί να συνδεθεί μηχανικά με τη μετάδοση μέσω πολύδισκου συμπλέκτη και να κινεί απευθείας τους εμπρός τροχούς. Ο ηλεκτροκινητήρας κίνησης συνεργάζεται με τον κινητήρα βενζίνης, για παράδειγμα προσφέροντας επιπλέον υποστήριξη κατά την επιτάχυνση. Η λειτουργία αυτή πραγματοποιείται χωρίς συμβατικές αλλαγές σχέσεων.