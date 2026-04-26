Η ομάδα του Λονδίνου έβαλε τέλος στα όνειρα της Λιντς για επιστροφή σε τελικό Κυπέλλου έπειτα από 56 χρόνια, χάρη στο γκολ του Έντσο Φερνάντες, που αποδείχθηκε καθοριστικό στην αναμέτρηση.

Η Τσέλσι θα δώσει το «παρών» σε τελικό FA Cup για πρώτη φορά μετά το 2022, όταν είχε ηττηθεί από τη Λίβερπουλ στη διαδικασία των πέναλτι.

Από την άλλη πλευρά, η Μάντσεστερ Σίτι θα βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό, αναζητώντας επιστροφή στην κορυφή της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Λιντς μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και έχασε σημαντική ευκαιρία στο 15ο λεπτό, όταν ο Άαρονσον δοκίμασε δυνατό σουτ μετά από πάσα του Κάλβερτ-Λιούιν, όμως ο Σάντσεζ αντέδρασε αποτελεσματικά.

Η απάντηση της Τσέλσι ήταν άμεση, καθώς στο 21’ ο Ζοάο Πέδρο σημάδεψε το δοκάρι, ενώ δύο λεπτά αργότερα οι «μπλε» πήραν προβάδισμα.

Ο Πέδρο Νέτο έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Έντσο Φερνάντες με δυνατή κεφαλιά έγραψε το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος, η Λιντς προσπάθησε να επιστρέψει στο ματς και απείλησε στο 47’ με τον Σταχ, ο οποίος ανάγκασε τον Σάντσεζ σε δύσκολη επέμβαση.

Ο ίδιος παίκτης έχασε και τη σημαντικότερη ευκαιρία των τελευταίων λεπτών στο 80’, όμως η Τσέλσι κράτησε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε και πανηγύρισε την πρόκριση.