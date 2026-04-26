Η Μπαρτσελόνα, αν και έχει αφήσει πίσω της την εποχή του Λιονέλ Μέσι και του Πεπ Γκουαρδιόλα, φαίνεται πως την τελευταία διετία κυριαρχεί στην Ισπανία, με τον Χάνσι Φλικ να την καθοδηγεί αριστοτεχνικά από τον πάγκο και τον Λαμίν Γιαμάλ να μαγεύει με τις επιδόσεις του στο γήπεδο.

Αυτή η κυριαρχία έχει ενθουσιάσει τους φιλάθλους της, και μεταξύ αυτών είναι και ο Τσάβι. Ο θρύλος της ομάδας και πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα εκφράζει ανοιχτά τον θαυμασμό του τόσο για την ποδοσφαιρική μαεστρία του Γιαμάλ, όσο και για τα εξαιρετικά αποτελέσματα της δουλειάς του Γερμανού τεχνικού.

«Ο Λαμίν είναι εκλεκτός, μία ποδοσφαιρική ιδιοφυία και τώρα εξαρτάται από εκείνον τι θα κάνει. Έχει φτάσει ήδη το υψηλότερο επίπεδο και είναι μεταξύ των κορυφαίων, ίσως ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη μου. Τώρα όλα έχουν να κάνουν με τη νοοτροπία του, την ενέργειά του και την επιθυμία του να γράψει ιστορία. Είναι στα χέρια του», είπε για τον Γιαμάλ πριν πλέξει το εγκώμιο του διάδοχού του στον πάγκο των «μπλαουγκράνα»:

«Ο Χάνσι Φλικ κάνει εξαιρετική δουλειά και νομίζω πως οι παίκτες έχουν ωριμάσει. Υπάρχει ομάδα για τα επόμενα 10 χρόνια με την γενιά των Λαμίν, Κουντέ, Φερμίν, Γκάβι και Πέδρι.

Όλους αυτούς τους παίκτες τους προπονήσαμε και τους βοηθήσαμε να αναπτυχθούν».

🚨🎙️| Xavi: “I am very proud of my tenure as coach. I believe the club was at its worst moment in history. We were able to raise the team’s level to become competitive, and we won two titles, La Liga and the Super Cup As well as the legacy we left with the young players like… pic.twitter.com/QYibJqyeGs — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 25, 2026

Ερωτώμενος στην ίδια συνέντευξη για τη δική του θητεία στην «Μπάρτσα» και τους στόχους που πέτυχε, είπε: «Είμαι πολύ υπερήφανος για την παρουσία μου. Πιστεύω ότι τότε το κλαμπ ήταν στη χειρότερη περίοδο της ιστορίας του.

Καταφέραμε να ανεβάσουμε το επίπεδο της ομάδας και να την κάνουμε ανταγωνιστική, κατακτώντας μάλιστα δύο τίτλους: την La Liga και το Super Cup. Επιπλέον, αφήσαμε την κληρονομιά των νεαρών παικτών όπως οι Λαμίν, Φερμίν, Κουμπαρσί και Μπαλντέ και όλους εκείνους που αποτελούν τώρα τη ραχοκοκαλιά της ομάδας.

Είμαι υπερήφανος για την παρουσία μου ως προπονητής και πιστεύω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά. Κατάφερα να φέρω πίσω τον Ντάνι Άλβες και προσπάθησα να κάνω το ίδιο με τους Νεϊμάρ, Πέδρο και Μέσι.

Οι Πέδρο και Νεϊμάρ δεν γινόταν να έρθουν λόγω οικονομικών παραγόντων. Όσον αφορά στον Μέσι, ο νυν πρόεδρος δεν ήθελε να τον φέρει πίσω, αν και η συμφωνία ήταν έτοιμη».