Στο Παλέ, ο Άρης αντιμετώπισε τον Πανιώνιο στην τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους Θεσσαλονικείς να επικρατούν και να στέλνουν τους «κυανέρυθρους» στην Elite League. Η αναμέτρηση είχε ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς το γήπεδο γέμισε με σπουδαίες προσωπικότητες, με την παρουσία του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο, καθώς και της μητέρας τους, Βερόνικας.

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο ήταν στο «Nick Gallis Hall», συνοδευόμενη από τον καλό φίλο τους και ιδιοκτήτη του επενδυτικού fund που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο.

Μετά την αποθεωτική υποδοχή που επιφύλαξε ο κόσμος στους παίκτες, ο Ρίτσαρντ Σιάο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, ευχαριστώντας το κοινό και την οικογένεια Αντετοκούνμπο για τη συνεχιζόμενη στήριξή τους μέσω ανάρτησης στα social media.