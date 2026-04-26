Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε για την τελική τετράδα της φετινής EuroLeague, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τις ομάδες που θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τα playoffs και να βρεθούν στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telekom Center από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού, λίγο μετά την παραλαβή του βραβείου του πολυτιμότερου παίκτη της διοργάνωσης για τη σεζόν 2025/26 στο ΣΕΦ, από τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, δεν απέφυγε να δώσει τη δική του πρόβλεψη για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

«Κατά την άποψή μου θα είμαστε εμείς, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ και η Ρεάλ. Θα δούμε σε δύο εβδομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βεζένκοβ.