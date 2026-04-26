Να ξεχάσει τον τίτλο του φαβορί
Το γαϊτανάκι μιας ακόμα σειράς Ολυμπιακού-Μονακό αρχίζει την Τρίτη το βράδυ στο ΣΕΦ με τελική κατάληξη για μια από τις δύο ομάδες, λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά στο Telecom Center Athens όπου θα διεξαχθεί εφέτος το Final Four της Ευρωλίγκας. Στα χαρτιά, οι Ερυθρόλευκοι είναι φαβορί, όπως – όμως – ήταν και το 2022 σε μια […]
Τσιτσιπάς: «Κυνηγάω τέτοιου είδους μεγάλες νίκες, είναι σημαντικές»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε μία σημαντική επιτυχία στη φετινή σεζόν, καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο του Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης, Αλεξάντερ Μπούμπλικ, συνεχίζοντας την πορεία του στο Masters της ισπανικής πρωτεύουσας. Η νίκη αυτή αποτελεί την τέταρτη του Τσιτσιπά μέσα στο 2026 απέναντι σε αντίπαλο που βρίσκεται εντός της πρώτης ενδεκάδας της παγκόσμιας κατάταξης. Η αρχή […]
Φαντασμογορικός αποχαιρετισμός των οπαδών της Τίγκρες στον Ζινιάκ (vid)
Τα ξημερώματα της Κυριακής (26/04), η Τίγκρες φιλοξένησε τη Μαζατλάν για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι διέσυραν τον αντίπαλό τους, επικρατώντας με 5-1. Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν το ευρύ σκορ του αγώνα, αλλά ο συγκινητικός αποχαιρετισμός των φιλάθλων της μεξικανικής ομάδας στον Αντρέ-Πιερ Ζινιάκ. Ο 40χρονος Γάλλος επιθετικός, πιθανότατα, […]
Τα κοπέλια από την Μεγαλόνησο απέδειξαν ότι το ποδόσφαιρο παίζεται με ψυχή
Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο απέναντι στον ΠΑΟΚ, οι Κρητικοί απέδειξαν πως το ποδόσφαιρο δεν γράφεται με προγνωστικά αλλά με ψυχή. Παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, δεν λύγισαν. Αντίθετα, αντέδρασαν με πάθος και πίστη, επιστρέφοντας στο παιχνίδι και τελικά φτάνοντας στη μεγάλη νίκη με 3-2 μετά την παράταση. Η αναμέτρηση έφτασε στο απόγειό της στο 90+7’, όταν […]
ΠΑΟΚ: Πρωταθλητής στη Super League K19
Στη φετινή Super League K19, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε πρωταθλητής, κατακτώντας τον τίτλο και μαθηματικά, μετά την ισοπαλία 1-1 με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έφτασε τους 57 βαθμούς, με τον δεύτερο Παναθηναϊκό να ακολουθεί στους 48 και να μην έχει πλέον ελπίδες για την πρώτη θέση, καθώς απομένουν μόλις τρεις αγωνιστικές για […]