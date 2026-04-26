Ο ΟΦΗ έφτασε  για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και αυτή τη φορά, κατάφερε να απολαύσει την επιτυχία του, επικρατώντας με 3-2 του ΠΑΟΚ και κατακτώντας το πρώτο του τρόπαιο από το 1987.

Αυτός ο τίτλος ήταν ο δεύτερος στην ιστορία της ομάδας από το Ηράκλειο και προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς στους φιλάθλους της. Μάλιστα, η Καλαμάτα και ο μεγαλομέτοχός της, Γιώργος Πρασσάς, απέστειλαν συγχαρητήρια στην ομάδα του Χρήστου Κόντη μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καλαμάτας:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα και ο μεγαλομέτοχος & πρόεδρος της, Γιώργος Πρασσάς, αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν τα θερμά και ειλικρινή τους συγχαρητήρια προς τον ΟΦΗ και τον πρόεδρό του, Μιχάλη Μπούση, για το σπουδαίο και άξιο επίτευγμα της κατάκτησης του Κυπέλλου.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από τέτοιες όμορφες ιστορίες!

Η πορεία του ΟΦΗ μέχρι την κορυφή αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης για όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο».

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα