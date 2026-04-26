Το 3-1 των Μινεσότα Τίμπεργουλβς επί των Ντένβερ Νάγκετς στα playoffs του NBA συνοδεύτηκε από μία τρομερή σύρραξη στο φινάλε.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς αντί να κρατήσει την μπάλα και να αφήσει να εξαντληθεί ο χρόνος, πέτυχε ένα λέι-απ. Αυτό εκνεύρισε τον Σέρβο σέντερ, ο οποίος, θεωρώντας το καλάθι ως έλλειψη σεβασμού προς την ομάδα του, βγήκε εκτός εαυτού και άρχισε να τον κυνηγάει από την άλλη άκρη του γηπέδου για να του επιτεθεί.

Οι δύο παίκτες πιάστηκαν στα χέρια, ενώ στο σκηνικό μπλέχτηκε και ο Τζούλιους Ραντλ που τα έβαλε με τον Γιόκιτς για να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του. Μάλιστα, οι Γιόκιτς και Ραντλ αποβλήθηκαν από το ματς με σχεδόν ένα δευτερόλεπτο να απομένει για το τέλος.

Tensions were high at the end of Game 4 between the Nuggets and Timberwolves 😳 Both Nikola Jokic and Julius Randle were ejected for unsportsmanlike conduct. pic.twitter.com/U7Pg8ULO1J — ESPN (@espn) April 26, 2026

Μία σκηνή στην οποία δεν μας έχει συνηθίσει ο Σέρβος.