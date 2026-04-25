Σημαντικό βήμα στην καριέρα του έκανε ο Σέρχιο Ντε Λαρέα, καθώς ο νεαρός γκαρντ της Βαλένθια δήλωσε συμμετοχή στο NBA Draft, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο 20χρονος Ισπανός (1.96 μ.) αποτελεί ένα από τα πιο υποσχόμενα περιφερειακά ταλέντα της ομάδας, έχοντας ενεργό ρόλο κυρίως στη Liga Endesa, όπου καταγράφει 9.3 πόντους και 3.6 ασίστ κατά μέσο όρο, με χρόνο συμμετοχής περίπου 17 λεπτά ανά παιχνίδι.

Στη EuroLeague, ο νεαρός γκαρντ αγωνίζεται κυρίως σε περιορισμένο ρόλο, μετρώντας 3.6 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ σε 26 εμφανίσεις, αποδεικνύοντας όμως ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, η Βαλένθια συνεχίζει την εξαιρετική της σεζόν και θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Παναθηναϊκό AKTOR στα playoffs της EuroLeague, έχοντας μάλιστα και το πλεονέκτημα έδρας.