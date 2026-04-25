Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της φάσης των Play-In της EuroLeague, μετά την καθοριστική του εμφάνιση στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Μονακό, που έδωσε στους «πράσινους» την πρόκριση στα playoffs.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο παρκέ, πραγματοποιώντας την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σεζόν.

Με 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), είχε την κορυφαία επίδοση ανάμεσα σε όλους τους παίκτες που αγωνίστηκαν στη φάση των Play-In.

Ο Σορτς κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πέρσι, ως παίκτης της Παρί, είχε οδηγήσει ξανά την ομάδα του στην επόμενη φάση μέσω της ίδιας διαδικασίας, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να ξεχωρίζει στα μεγάλα παιχνίδια.