Ο ΠΑΟΚ μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με την αποστολή της ομάδας να ετοιμάζεται για την αναχώρηση προς τον Βόλο.

Λίγο πριν το σημαντικό παιχνίδι, ο Αντώνης Τσιφτσής μίλησε στo PAOK TV και εξέφρασε την αποφασιστικότητα που υπάρχει στο στρατόπεδο των «ασπρόμαυρων».

Ο τερματοφύλακας υπογράμμισε πως ο ίδιος και οι συμπαίκτες του είναι έτοιμοι να καταθέσουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να φέρουν το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντώνης Τσιφτσής

Για το παιχνίδι: «Το έχω ονειρευτεί από μικρό παιδί και θέλω να το πετύχω. Όλη η ομάδα θα δώσει το 100% για να κερδίσουμε αυτό το κύπελλο».

Για το πως κερδίζεις έναν τελικό: «Δείχνεις πως θες να το πάρεις. Το πάθος και η θέληση που θα δείξουμε μέσα στο γήπεδο είναι το πιο σοβαρό κριτήριο για ένα τέτοιο ματς».

Για το πόσο εύκολο είναι να είναι ένας παίκτης 100% συγκεντρωμένος για ένα τέτοιο σημαντικό παιχνίδι: «Όλοι μαζί συζητάμε και μπαίνουμε στο κλίμα του παιχνιδιού. Δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το τι έγινε πριν και τι θα συμβεί. Πρέπει να σκεφτούμε μόνο το παιχνίδι και τι θα κάνουμε μέσα στο γήπεδο».