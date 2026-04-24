Ο δεύτερος ημιτελικός του Κυπέλλου Γερμανίας ήταν συναρπαστικός, με τους γηπεδούχους να παίρνουν την πρόκριση στον τελικό με 2-1, εκεί όπου τους περιμένει η Μπάγερν Μονάχου.

Η Στουτγκάρδη και Φράιμπουργκ δεν έλυσαν τις διαφορές τους στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ο οποίος έληξε 1-1. Το σκορ για τους φιλοξενούμενους είχε ανοίξει ο Έγκεσταϊν στο 28ο λεπτό, ενώ ο Ουντάφ είχε ισοφαρίσει στο 70′.

Στην παράταση, οι δύο ομάδες έπαιξαν στα «ίσα» με τον Τομάς να είναι αυτός που με γκολ «Buzzer Beater» έστειλε την Στουτγκάρδη στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας.

Ο αγώνας

Με γρήγορο ρυθμό και αρκετές δυνατές μονομαχίες ξεκίνησε η αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν από νωρίς χώρους για να απειλήσουν. Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πάτησαν καλύτερα στο γήπεδο στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, βρίσκοντας τελικά τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Πρώτο ημίχρονο

Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 17’, όταν ο Έγκεσταϊν δοκίμασε το πόδι του, όμως ο Νίμπελ αντέδρασε σωστά. Η υπεροχή της Στουτγκάρδης δεν απέφερε άμεσα αποτέλεσμα και τελικά η ομάδα που χτύπησε πρώτη ήταν η Φράιμπουργκ.

Στο 28’, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γκρίφο, ο Γκίντερ πήρε την κεφαλιά και ο Έγκεσταϊν από κοντά έγραψε το 0-1. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν πριν την ανάπαυλα, όμως τα σουτ των Ντεμίροβιτς και Λέβελινγκ δεν βρήκαν στόχο και το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το ημίχρονο.

Δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα του αγώνα άλλαξε, με τη Στουτγκάρδη να ανεβάζει ένταση και να πιέζει για την ισοφάριση. Στο 59’ έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Μίλερ απομάκρυνε πάνω στη γραμμή, ενώ λίγο αργότερα γκολ του Στίλερ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε στο 70’, όταν ο Ελ Κανούς έβγαλε την αντεπίθεση και ο Ουντάφ εκτέλεσε ιδανικά για το 1-1. Η Στουτγκάρδη συνέχισε να ψάχνει την ανατροπή, είχε δοκάρι με τον Ουντάβ στο 82’, ενώ στις καθυστερήσεις δεν κατάφερε να βρει το δεύτερο γκολ, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Παράταση

Εκεί η εικόνα δεν άλλαξε, με τους γηπεδούχους να κυριαρχούν και να έχουν νέο δοκάρι στο 96’ με τον Φίριχ, ενώ ο Μίλερ κράτησε όρθια τη Φράιμπουργκ με σημαντικές επεμβάσεις. Τελικά, στο 119’, ο Τομάς με έξυπνο τακουνάκι μετά από γύρισμα του Μπουανανί διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας στη Στουτγκάρδη την πρόκριση στον τελικό.