Σάκοτα: «Δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι ή ένα αποτέλεσμα, όλη η πορεία μετράει»
Η ΑΕΚ επικράτησε του Πανιωνίου με 71-57 στο κλειστό της Γλυφάδας, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι όπου κυριάρχησε κυρίως μέσα από την άμυνά της. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε ιδιαίτερα στην αμυντική προσήλωση των παικτών του, τονίζοντας πως αυτή αποτέλεσε το «κλειδί» για την κατάκτηση […]
O Mάριος Ηλιόπουλος φίλησε τη μπάλα πριν το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (pic)
Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena πριν από τη σέντρα και όπως απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός, φίλησε την μπάλα του αγώνα, σε μια συμβολική κίνηση που ερμηνεύτηκε ως γούρι ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης. Η ΑΕΚ μπήκε στο παιχνίδι ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας, έχοντας προβάδισμα έναντι των αντιπάλων της και με στόχο […]
Συγκλονιστική στιγμή: Η αγκαλιά του Νίκολιτς στον Λουτσέσκου και τα συλλυπητήρια για τον θάνατο του πατέρα του (vid)
Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε πριν από τη σέντρα του ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για τη Stoiximan Super League. Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Μάρκο Νίκολιτς πλησίασε τον Ραζβάν Λουτσέσκου, τον αγκάλιασε θερμά και του μίλησε για λίγα δευτερόλεπτα στο αυτί, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό. Όπως όλα δείχνουν, τα […]
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σαρωτικοί οι «ρεντς», χατ-τρικ ο Γκιμπς-Γουάιτ
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε με εμφατικό 4-1 της Μπέρνλι στο «City Ground» για την 33η αγωνιστική της Premier League, παρότι είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα όχι μόνο ανέτρεψε την κατάσταση, αλλά έδωσε και συνέχεια στο θετικό της σερί, φτάνοντας τις […]
Επεισόδια έξω από την Allianz Arena πριν το Μπάγερν – Στουτγκάρδη και προσαγωγές από την αστυνομία (vid)
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και τη Στουτγκάρδη, σκιάζοντας το γιορτινό κλίμα για την κατάκτηση του τίτλου από τους Βαυαρούς. Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν έξω από την Allianz Arena. Όπως αναφέρεται, οργανωμένοι φίλοι της Στουτγκάρδης, φορώντας μάσκες, κινήθηκαν από σταθμό του μετρό […]