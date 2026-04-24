Με την προσοχή στραμμένη ήδη στο Final Four του BCL, η ΑΕΚ καλείται πρώτα να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην Stoiximan Basket League.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena, στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα υψηλής έντασης και ανταγωνισμού.

Ο Σάκοτα υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελεί ένα ιδανικό «τεστ» για τους παίκτες του πριν από το ταξίδι στη Βαρκελώνη, εκεί όπου η ΑΕΚ θα επιδιώξει να διεκδικήσει μέχρι τέλους το τρόπαιο του Basketball Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

“Γεγονός είναι, ότι παίζουμε με την ομάδα, που είναι πρώτη στην Ευρωλίγκα και πρώτη στο ελληνικό πρωτάθλημα και χωρίς ήττα.

Πριν από το F4 του BCL δε θα μπορούσαμε να έχουμε πιο δυνατό τεστ. Θα θέλαμε να παίξουμε καλύτερα κόντρα στον Ολυμπιακό σε σχέση με τον προημιτελικό Κυπέλλου, και να στείλουμε ένα «μήνυμα» στον κόσμο μας, ότι προετοιμαζόμαστε όσο πιο δυνατά μπορούμε”.