Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΟΦΗ, με φόντο την κατάκτηση ενός τίτλου που έχει ξεχωριστή σημασία στη σεζόν των 100 χρόνων του συλλόγου. Ο Δημήτρης Πέλκας αναφέρθηκε στη μεγάλη αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού Σταδίου, τονίζοντας τη σημασία του αγώνα και τη συγκέντρωση που απαιτείται από την ομάδα του. Παράλληλα, στάθηκε στους παράγοντες που θα κρίνουν την έκβαση του τελικού, υπογραμμίζοντας πως ο ΠΑΟΚ στοχεύει ξεκάθαρα στην κατάκτηση του τροπαίου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Για το… απόλυτο στους τελικούς: «Είναι ένας ακόμα τελικός. Ένα ματς με τρόπαιο πάνω στο τραπέζι. Αυτά τα ματς όπως είχε πει και ο Αντρέ σε μία συνέντευξή του, δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις.

Αυτό πρέπει να γίνει και το Σάββατο και να κερδίσουμε το τρόπαιο».

Για το αν του… έλειψαν τα τρόπαια: «Είναι το τελευταίο τρόπαιο στην καριέρα μου εκείνο. Έχουν περάσει 6-7 χρόνια, οπότε μου έλειψε αρκετά και θέλω να το ξαναζήσω».

Για το τι κρίνει έναν τελικό: «Το πάθος, πόσο πολύ το θες. Να υπάρξει αυτό που υπήρχε στην γιορτή που κάναμε στην Αριστοτέλους, μετά από μία κακή εμφάνιση και κακό αποτέλεσμα.

Είδαμε την τρέλα των οπαδών για την ομάδα. Θα βοηθήσει αυτή η θετική ενέργεια, να είμαστε συσπειρωμένοι για να φέρουμε ένα τρόπαιο. Για μένα λείπουν τρόπαια από αυτή την ομάδα.

Πρέπει να… γεμίσουμε την ομάδα με τρόπαια».

Για το τι θα έλεγε στον κόσμο: «1,2,4 ΠΑΟΚ».