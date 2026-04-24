Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22-25 Απριλίου, διεξήχθη το πάνελ με τίτλο «Mega-Events as a Strategic Economic Catalyst: The Case of the EuroLeague Final Four 2026», το οποίο συντόνισε η Δώρα Παντέλη, Δημοσιογράφος και Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας της Novasports (United Media).

Η συζήτηση κατέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα ως μοχλοί οικονομικής ανάπτυξης, τουριστικής προβολής και ενίσχυσης της διεθνούς εικόνας μιας πόλης, με το παράδειγμα του EuroLeague Final Four 2026 που θα διεξαχθεί στην Αθήνα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Παράλληλα, αναδείχθηκε ότι η επιτυχία ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος δεν περιορίζεται στη διοργάνωση καθαυτή, αλλά συνδέεται με την ικανότητα μιας πόλης να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία και να αξιοποιήσει τη δυναμική του για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, δήλωσε: «Μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως το EuroLeague Final Four, μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυροί καταλύτες για την οικονομία μιας πόλης, με αντίκτυπο που εκτείνεται πέρα από τα όρια του γηπέδου και ενεργοποιεί ολόκληρο το αστικό οικοσύστημα

. Η πραγματική ευκαιρία έγκειται στο να διασφαλίσουμε ότι τέτοιες στιγμές μεταφράζονται σε ευρεία, συνολική οικονομική αξία για την πόλη.

Όταν τα μεγάλα γεγονότα σχεδιάζονται ως εμπειρίες προορισμού και όχι ως μεμονωμένες αθλητικές διοργανώσεις, ενθαρρύνουν μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή των επισκεπτών και ουσιαστική αλληλεπίδραση με το λιανεμπόριο και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Η επίτευξη αυτού του αντίκτυπου προϋποθέτει οι πόλεις να λειτουργούν ομαλά σε στιγμές αιχμής, με τις μετακινήσεις, την προσβασιμότητα και τις πληρωμές να είναι εύκολες και γρήγορες τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους.

Η Visa συνδυάζοντας ασφαλείς, ανέπαφες και απρόσκοπτες ψηφιακές πληρωμές με τα δεδομένα που διαθέτει,υποστηρίζει πόλεις και τουριστικούς φορείς στη δημιουργία ομαλών, ασφαλών και συμπεριληπτικών εμπειριών πληρωμής, συμβάλλοντας στην μετατροπή μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων σε βιώσιμους, μοχλούς ανάπτυξης με διαχρονική αξία για την τοπική οικονομία.»

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς, Πρόεδρος του Basketball Incubation, ανέδειξε τον ρόλο των μεγάλων διοργανώσεων ως εργαλείο προβολής και εμπειρίας για μια πόλη, τονίζοντας: «Αυτή η εκδήλωση είναι επιταχυντής ανάπτυξης.

Μια πόλη σαν την Αθήνα έχει να κερδίσει πάρα πολλά, όλοι αυτοί που θα έρθουν θα είναι πρεσβευτές μας, θα δημιουργήσουν έναν μηχανισμό που θα μας διαφημίσει σε όλο τον κόσμο».

Όπως επισήμανε, η εμπειρία του επισκέπτη είναι καθοριστική: «Το δύσκολο κομμάτι είναι για την πόλη και τη χώρα. Είναι πώς θα το βιώσεις από το αεροδρόμιο, τα ΜΜΜ».

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της δημιουργίας συναισθηματικού αποτυπώματος: «Οι μεγάλες διοργανώσεις σου αφήνουν αναμνήσεις, συναισθήματα. Πρέπει να δώσουμε σε πολλούς ανθρώπους λόγο να επισκεφθούν ξανά στην Αθήνα».

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, Πρόεδρος της Euroleague Basketball, υπογράμμισε το ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης και τη διεθνή της απήχηση, σημειώνοντας: «To Final Four έχει τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο. Στα τελευταία τρία Final Four είχαμε συνολικό οικονομικό αντίκτυπο μεταξύ 100 και 160 εκατομμυρίων ευρώ».

Αναφερόμενος στη ζήτηση για τη διοργάνωση της Αθήνας, δήλωσε: «Είναι πάνω από 400.000 αιτήσεις για εισιτήρια, και αυτό είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό». Όπως τόνισε, το Final Four έχει πλέον εξελιχθεί σε παγκόσμιο γεγονός: «Δεν είναι μόνο ένα ευρωπαϊκό γεγονός. Οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο θέλουν να επισκεφθούν».

Ο Γιώργος Μαυρίκης, Εκτελεστικός Διευθυντής της Οργανωτικής Επιτροπής «2026 Euroleague Final Four Athens», αναφέρθηκε στην προετοιμασία και τη στρατηγική αξιοποίησης της διοργάνωσης για το μέλλον, τονίζοντας τη σημασία της ασφάλειας και της οργάνωσης: «Εργαζόμαστε ακούραστα με την Ελληνική αστυνομία και την Euroleague για να διασφαλίσουμε μια ασφαλή εμπειρία για όλους τους φιλάθλους».

Παράλληλα, επεσήμανε τον στόχο να αποτελέσει η διοργάνωση εφαλτήριο για την προσέλκυση και άλλων μεγάλων γεγονότων: «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις βάσεις ώστε όχι μόνο να φέρουμε ξανά το Final Four στην Αθήνα αλλά και να προσελκύσουμε και άλλα μεγάλα αθλητικά γεγονότα παγκόσμιου αντίκτυπου».

Κλείνοντας, ανέδειξε τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς: «Το κλειδί της επιτυχίας θα είναι η συμβολή στο κληροδότημα του Euroleague final four μέσω της ελληνικής κουλτούρας και μέσω της ελληνικής κληρονομιάς».