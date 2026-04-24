Ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, τοποθετήθηκε για τα θετικά σχόλια που έκανε πρόσφατα ο Εργκίν Αταμάν, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τον τεχνικό του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο Αταμάν διαθέτει πιο «βαρύ» βιογραφικό και θεωρείται κορυφαίος προπονητής, αυτό από μόνο του δεν μπορεί να κρίνει την έκβαση της σειράς των playoffs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα playoffs είναι προγραμματισμένη στις 28/4.

Το σχόλιο του Μαρτίνεθ

«Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που εξαρτώνται από εμάς και εγώ πρέπει να βοηθήσω την ομάδα μου. Αυτό δεν είναι μια σύγκρουση μεταξύ προπονητών, είναι μια σύγκρουση μεταξύ παικτών, μεταξύ ομάδων, και αυτός που θα κάνει τα πράγματα καλύτερα θα κερδίσει.

Δεν πρόκειται για το ποιος είναι καλύτερος και για το αν εγώ πιστεύω ότι εκείνος είναι καλύτερος. Η καριέρα μου δεν συγκρίνεται με τη δική του. Όποιος συγκρίνει τους τίτλους που έχει κατακτήσει… είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κάτι που δεν ισχύει για μένα.

Αλλά δεν μου αρέσει να συγκρίνω τον εαυτό μου με κανέναν.»

Παρόλο που το βιογραφικό του είναι καλύτερο και είναι καλύτερος προπονητής από εμένα, αυτό δεν θα είναι αρκετό για να μας νικήσουν. Θα πρέπει να κάνουν περισσότερα».