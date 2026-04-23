Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο πρόεδρός της, Φλορεντίνο Πέρεθ, συνεχίζουν να μετατρέπουν το νέο Σαντιάγο Μπερναμπέου σε έναν πολυχώρο παγκόσμιας εμβέλειας, ικανό να φιλοξενήσει γεγονότα πέρα από το ποδόσφαιρο.

Στο πλαίσιο αυτού του οράματος, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σενάρια που εξετάζονται είναι η διεξαγωγή ενός μεγάλου αγώνα τένις, με τον Ραφαέλ Ναδάλ να αντιμετωπίζει τον Γιάνικ Σίνερ. Ένα τέτοιο event θα μπορούσε να τραβήξει τα βλέμματα όλου του πλανήτη και να απειλήσει τα ρεκόρ προσέλευσης.

Υπενθυμίζεται πως το απόλυτο ρεκόρ κατέχουν μέχρι σήμερα αγώνες επίδειξης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μονομαχία Ναδάλ – Φέντερερ στο Κέιπ Τάουν το 2020 που συγκέντρωσε πάνω από 51.000 θεατές.

Παράλληλα, το Mutua Madrid Open κινείται ήδη σε υψηλούς ρυθμούς, με τον Σίνερ να αποτελεί το βασικό «πόλο έλξης» της διοργάνωσης, ενώ ποδοσφαιρικοί αστέρες όπως ο Τζουντ Μπέλινγχαμ και ο Τιμπό Κουρτουά έχουν δώσει το «παρών» στις εγκαταστάσεις.

