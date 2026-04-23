Ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στον Βόλος για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΟΦΗ, έχοντας να διαχειριστεί τρεις σημαντικές απουσίες.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους Ντέγιαν Λόβρεν, Γιακουμάκης και Κίριλ Ντεσπόντοφ, καθώς και οι τρεις συνέχισαν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν το Σάββατο (25/4, 20:30) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, διεκδικώντας το τρόπαιο σε έναν ιστορικό τελικό, αφού είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται στη διοργάνωση, ενώ η αναμέτρηση διεξάγεται παράλληλα με τη διαδικασία των playoffs του πρωταθλήματος.