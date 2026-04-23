Ο Μπερνάρντο Σίλβα ετοιμάζεται να γράψει τον επίλογο της εννιάχρονης παρουσίας του στη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» να μπαίνουν ήδη σε διαδικασία αναζήτησης του παίκτη που θα καλύψει το δυσαναπλήρωτο κενό του.

Η αποχώρηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού στο τέλος της σεζόν έχει ενεργοποιήσει άμεσα τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα, με την κορυφή της λίστας να περιλαμβάνει το όνομα του Έντσο Φερνάντες, αλλά και αρκετές εναλλακτικές λύσεις.

Ο Ουναΐ στο ραντάρ της Σίτι

Ένα από τα ονόματα που έχουν αρχίσει να συζητιούνται έντονα στο εξωτερικό είναι αυτό του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος πραγματοποιεί μια ιδιαίτερα θετική σεζόν με τη Χιρόνα στη La Liga.

Ο Μαροκινός χαφ, μετά τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες λόγω της συμμετοχής του στο Copa Africa, έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς και συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια της ισπανικής ομάδας να διασφαλίσει την παραμονή της.

Η σεζόν του Ουναΐ και το παρελθόν στον Παναθηναϊκό

Τη φετινή χρονιά μετρά 17 συμμετοχές, 5 γκολ και 3 ασίστ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία. Θυμίζουμε ότι την περσινή σεζόν είχε αγωνιστεί ως δανεικός στον Παναθηναϊκό, αφήνοντας καλές εντυπώσεις, ενώ οι «πράσινοι» είχαν επιχειρήσει να τον κρατήσουν μόνιμα, χωρίς όμως επιτυχία.

Ο ίδιος επέλεξε τελικά τη Χιρόνα, επιδιώκοντας το βήμα σε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Η σύνδεση City Group και το μεταγραφικό σενάριο

Ιδιαίτερη σημασία στο σενάριο δίνει το γεγονός ότι η Χιρόνα ανήκει στο ίδιο επενδυτικό δίκτυο με τη Μάντσεστερ Σίτι (City Group), στοιχείο που έχει διευκολύνει στο παρελθόν αντίστοιχες κινήσεις, όπως η μεταγραφή του Σαβίνιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Σίτι εξετάζει σοβαρά την ενεργοποίηση ρήτρας αποδέσμευσης που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ουναΐ να προορίζεται ως μία από τις λύσεις για τη μεσαία γραμμή και πιθανός διάδοχος του Μπερνάρντο Σίλβα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν το ενδιαφέρον θα μετουσιωθεί σε επίσημη κίνηση ή αν θα παραμείνει σε επίπεδο σεναρίων.