Μόλις λίγα λεπτά μετά την επίσημη λύση της συνεργασίας του με την Αλ Καλίτζ, ο Γιώργος Δώνης ανακοινώθηκε ως ο νέος προπονητής της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας.

Ο Έλληνας τεχνικός διαδέχεται τον Ερβέ Ρενάρ στον πάγκο της Εθνικής ομάδας, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί ένα τεράστιο βήμα στην προπονητική του πορεία.

Με φόντο το Μουντιάλ

Η συμφωνία αυτή δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά και το άμεσο μέλλον, καθώς ο Δώνης θα οδηγήσει τη Σαουδική Αραβία στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι, έχοντας ως στόχο μια ανταγωνιστική παρουσία στη μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη. Στον 10ο όμιλο, οι Σαουδάραβες έχουν κληρωθεί ενάντια σε Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήριο και Ουρουγουάη.