H 22α Απριλίου του 2024 αποτελεί ορόσημο για την ιστορία του Ολυμπιακού, με την κατάκτηση του Youth League το 2024 να παραμένει χαραγμένη στη μνήμη όλων όσοι έζησαν εκείνη τη μοναδική πορεία.

Μετά τις σχετικές αναρτήσεις του Χρήστου Μουζακίτη και του Κώστα Καραπαπά, ο Μπάμπης Κωστούλας έστειλε και εκείνος το δικό του μήνυμα για την ιστορική επιτυχία των «ερυθρόλευκων».

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, που πλέον αγωνίζεται στην Μπράιτον, δεν ξέχασε την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου που τους έφερε στην κορυφή της Ευρώπης.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό, ο νεαρός επιθετικός ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την κατάκτηση, συνοδεύοντάς τη με το χαρακτηριστικό μήνυμα: «Για πάντα θα αποτελεί μια ξεχωριστή μέρα, το να κατακτάς ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο με μια απίστευτη ομάδα».