Το μέλλον του Ινίγκο Πέρεθ φαίνεται να απομακρύνεται από τη Μαδρίτη και τη Ράγιο Βαγιεκάνο, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, ο νεαρός προπονητής έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τη Βιγιαρεάλ για να γίνει ο νέος της τεχνικός.

Ο 38χρονος τεχνικός, που έχει ξεχωρίσει φέτος με την πορεία της Ράγιο στην Ευρώπη μετά και την πρόκριση επί της ΑΕΚ, έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του στην αγορά των προπονητών της La Liga.

Παρά το ενδιαφέρον και άλλων συλλόγων, όπως η Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο Πέρεθ φαίνεται πως επέλεξε το πρότζεκτ της Βιγιαρεάλ, η οποία τον προορίζει για διάδοχο στον πάγκο της.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, η συμφωνία έχει «κλειδώσει» σε προφορικό επίπεδο, με τις επίσημες ανακοινώσεις να απομένουν, σηματοδοτώντας μια από τις πιο σημαντικές κινήσεις της φετινής περιόδου στη La Liga.