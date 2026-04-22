Ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένα βήμα πριν το τέλος της θητείας του στη Σαουδική Αραβία, καθώς έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Αλ Καλίτζ.

Ο Κώστας Φορτούνης φέρεται να έχει ενημερώσει τη διοίκηση της ομάδας πως επιθυμεί την επιστροφή του στην Ελλάδα για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, με τις διαπραγματεύσεις για νέο συμβόλαιο να μην καταλήγουν σε συμφωνία.

Παρά τις προσπάθειες της σαουδαραβικής ομάδας να τον μεταπείσει, η στάση του Φορτούνη παραμένει σταθερή, με δημοσιογράφο από τη χώρα να επιβεβαιώνει πως η αποχώρησή του στο τέλος της σεζόν θεωρείται πλέον δεδομένη.

#حسبما_علمت كوستاس فورتونيس سيرحل عن الخليج بنهاية الموسم الحالي، بعد عدم تجديد عقده مع الفريق ✅💯 pic.twitter.com/0a2SlpZDhL — Ahmed Ragab (@ARagab) April 21, 2026

