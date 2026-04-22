Απίθανα πράγματα συμβαίνουν στο Πανσερραϊκός – Ατρόμητος. Για την 4η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Super League, οι Περιστεριώτες περνούν σαν σίφουνας από τις Σέρρες. Μόλις στο 36′ και το σκορ είναι στο 3-0. Ήδη έχει πάει στο 4-0 βέβαια και το… κοντέρ συνεχίζει να γράφει.

Ο Ισπανός προπονητής των γηπεδούχων, Ζεράρ Σαραγόσα είναι έξαλλος με την εικόνα των ποδοσφαιριστών του και δεν κρατήθηκε. Ούτε καν περίμενε το ημίχρονο. Προχώρησε άμεσα σε τρεις (!) αλλαγές στο παιχνίδι, κάτι που αν μη τι άλλο είναι αξιοσημείωτο.