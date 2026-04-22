Ο Χεοσύς Βαγιέχο είναι εν ενεργεία παίκτης της Αλμπαθέτε. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 13η θέση της Σεγούντα Ντιβισιόν, δηλαδή στη Β’ κατηγορία της Ισπανίας. Ο Βαγιέχο είναι 29 ετών και έχει μεγαλώσει στη Σαραγόσα. Στο παρελθόν αποτέλεσε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και στόπερ όλων των μικρών Εθνικών ομάδων της Ισπανίας.

Πρόσφατα βραβεύτηκε στο πλαίσιο του κινήματος Pasion por el Campo, ένα κίνημα που αφορά πιτσιρικάδες, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τους αστέρες τους, αλλά και να ανταλλάξουν μερικές μπαλιές στις πλατείες της πόλης όπου διαμένουν.

Στο πλαίσιο αυτού, ο Βαγιέχο είχε την ευκαιρία να βρεθεί δίπλα στην πιτσιρικαρία και να ασοχληθεί για ώρα μαζί τους. Όπως τόνισε και ο ίδιος στα social media του, όπου ανέβασε τα βίντεο που τράβηξαν οι άνθρωποι της Αλμπαθέτε: “αυτό είναι το ποδόσφαιρο”.

Quintanar del Rey disfrutó de Jesús Vallejo 🙂 Nuestro jugador recogió el Premio al Mérito Deportivo Ángel Lancho de 2025 y protagonizó un #PasiónPorElCampo inolvidable para los quintanareños 👏🏼 Qué divertido es ser del Alba también en la provincia de Cuenca 🤍 pic.twitter.com/VyM2UzhJhg — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) April 21, 2026

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός παρέλαβε επίσης το βραβείο Αθλητικής Αξίας Άνχελ Λάτσο και στη συνέχεια έβγαλε φωτογραφίες με τους μικρούς θαυμαστές του, πόζαρε με τη μασκότ και έβγαλε ομιλία στους παρευρισκόμενους.