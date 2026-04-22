Δημοφιλή
- 1
Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, με τον 66χρονο βιντεοκλήση» - «Η Μυρτώ είχε προφίλ στο OnlyFans»
- 2
Στιβ Μπάνον: Oι εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ «εκλάπησαν» - Υπερδύναμη η Ελλάδα
- 3
300 ευρώ σε ευάλωτους και συνταξιούχους, νέο «Fuel Pass» – Όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
- 4
Γιάννης Στουρνάρας στα «15 Λεπτά»: Ο πόλεμος θα τελειώσει λόγω εκλογών – Θα ανέβουν οι τιμές καυσίμων και τροφ
- 5
Νέα εισοδηματικά κριτήρια: Ποιοι κερδίζουν επιστροφή ενοικίου - Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί
- 6
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας για τους 13 «γαλάζιους» βουλευτές
- 7
Ποιος ήταν ο Στέφανος Ληναίος - Οι απειλές, οι ανακρίσεις και το «όχι» που δεν λύγισε ποτέ
- 8
Ο Γιώργος Κούδας στο tanea.gr: «Μια ζωή ΠΑΟΚότε που με περίμενε η Μαρινέλλα - Θέλω να είμαι καλά άλλα 4 χρόνια γι
- 9
Αποδοκιμασίες την ώρα του Εθνικού Ύμνου στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας: Τι θα συνέβαινε αν γινόταν το ίδιο
- 10
Ανατροπή στις συντάξεις Μαΐου: Πότε θα γίνουν τελικά οι πληρωμές
Εορταστική βραδιά για τους πρωταθλητές Έφηβους του Ολυμπιακού στο μαγαζί του Άλεκ Πίτερς
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος στην κατηγορία Εφήβων, επικρατώντας του Προμηθέα στον τελικό του Πανελληνίου με σκορ 72-65. Οι νεαροί αθλητές και το προπονητικό επιτελείο γιόρτασαν την επιτυχία τους με μια ξεχωριστή βραδιά. Η ομάδα, μαζί με το σταφ και το διοικητικό προσωπικό της Olympiacos BC Academy, βρέθηκαν στο εστιατόριο Twenty Five του Άλεκ […]
Αταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Εφόσον είμαστε καλή ομάδα, δεν έχει σημασία το πλεονέκτημα έδρας»
Η αποστολή του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μονακό στέφθηκε με επιτυχία, καθώς οι «Πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και πήραν μια σημαντική νίκη με σκορ 87-79 που τους δίνει ώθηση στη συνέχεια της διοργάνωσης. Πλέον, η προσοχή στρέφεται στη Βαλένθια, με τον Εργκίν Αταμάν να δίνει από νωρίς το στίγμα της προσέγγισης που θέλει από την […]
FIBA: Στη Γαλλία θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2031
Η Γαλλία θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2031, όπως ανακοίνωσε η FIBA, με τις διοργανώσεις να μοιράζονται σε τρεις μεγάλες πόλεις.
Euroleague: Καλύτερος ανερχόμενος παίκτης ο Ζαν Μοντέρο
Το βραβείο του καλύτερου παίκτη κάτω των 22 στην Euroleague, κατέληξε στον Ζαν Μοντέρο. Ο 22χρονος Δομινικανός γκαρντ μέτρησε κατά μέσο όρο 13,7 πόντους και 4,6 ασίστ και οδήγησε την Βαλένθια στην δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague. Μάλιστα, για τον Μοντέρο αύτο ήταν το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο rising star, μετά το περσινό στο […]